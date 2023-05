Successo per “Monte Cornacchia E-Bike”, l’escursione in bici elettrica che ha fatto tappa sui Monti Dauni

Grande successo per “Monte Cornacchia E-Bike, pedalando i Monti Dauni”. L’iniziativa, che ha visto decine di appassionati attraversare il “tetto della Puglia” in bici elettrica è stata organizzata dal Comune e dalla Pro Loco di Roseto Valfortore, dai comuni di Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito e Faeto e dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “BikeFortore” di San Bartolomeo in Galdo.

“Valorizzazione del territorio e delle sue bellezze, promozione delle tipicità enogastronomiche, sviluppo della mobilità sostenibile: questi – ha sottolineato il sindaco di Castelluccio Valmaggiore, Pasquale Marchese – sono gli elementi vincenti di questa bella iniziativa. La rete tra enti locali e associazionismo ha arricchito e potenziato la manifestazione, mostrando l’importanza di fare sistema tra amministrazioni che condividono obiettivi, strategie e strumenti”.

Il giro è partito dalla Piazza Bartolomeo di Roseto Valfortore in prima mattinata, per concludersi sempre nel comune rosetano in località Paduli, intorno alle ore 16.00, con un rinfresco finale preparato per tutti i partecipanti. Una delle tappe intermedie è stata la bella Piazza della Libertà di Castelluccio Valmaggiore, dove gli escursionisti hanno potuto ritemprarsi grazie ad un rinfresco – preparato da Michele D’Angelico -, accolti dall’amministrazione comunale, nelle persone di Maria L’Erario, Osvaldo Di Letizia, Giovanna De Lorenzis e Debora Falco, dal poliziotto municipale Carlo Riccio e dai volontari della locale Fraternita di Misericordia, guidati dal Governatore Antonio Ziccardi. Dopo una breve sosta e qualche foto di gruppo, gli sportivi – tra cui i sindaci di Roseto Valfortore, Lucilla Parisi e di Stornara, Roberto Nigro – sono ripartiti, pedalando tra i panorami mozzafiato dei Monti Dauni.

“Castelluccio Valmaggiore punta a valorizzare le iniziative finalizzate a ridurre l’impatto ambientale – aggiunge il primo cittadino – e che siano capaci di sensibilizzare i cittadini alla dimensione della mobilità alternativa, contribuendo a diffondere la cultura della sostenibilità”.