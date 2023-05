“High school JC”, al Teatro del Fuoco di Foggia vanno in scena i talenti dell’ITET “Notarangelo-Rosati”

Sabato 27 maggio, alle ore 17.30 presso il “Teatro del Fuoco” di Foggia, si terrà lo spettacolo teatrale “High school JC”, messo in scena dagli studenti e dalle studentesse dell’ITET “Notarangelo-Rosati”, con la compagnia teatrale AMA Musical art di Paolo Citro. Lo spettacolo rientra nelle attività finanziate con il Fondo Sociale Europeo. Il libretto e la regia sono di Alessandro Renella, le coreografie di Aurora Cassano; tutor del progetto è la docente di lettere Lucia Palmieri.

“Fare teatro – sottolinea la dirigente scolastica, Irene Patrizia Sasso – è un’esperienza che coinvolge, fa riflettere, emoziona e avvicina agli altri. È importante, anche in questo complesso frangente storico, continuare a fare teatro con ragazzi e a portare spettacoli nelle scuole”.

“Per un docente – aggiunge Lucia Palmieri – fare teatro a scuola è un privilegio. Noi insegnanti dovremmo lottare per poter creare e dare occasioni ai ragazzi di accedere ad una tale esperienza. In questi anni di insegnamento ho potuto verificare con mano la potenza educativa del laboratorio teatrale: pone i docenti in una posizione di ascolto dei desideri, dei sogni, delle paure, delle ansie dei ragazzi. Recitare permette di gettare via le convenzioni giornaliere per far posto al proprio mondo interiore. In scena si buttano giù le maschere quotidiane per indossarne altre”. Il teatro, quindi, come mezzo comunicativo, in cui l‘emozione e la scena, al di là delle fredde comunicazioni di massa, trasmettono l‘universalità delle tematiche esposte.

“Il tema dello spettacolo High school JC – aggiunge Lucia Palmieri – è sociale e racchiude tematiche come bullismo, omosessualità e razzismo. In una scuola americana, l’arrivo di Aiyana, una ragazza emigrata araba che sogna di diventare cheerleader, crea non pochi problemi ai veterani del posto che iniziano a prendersi gioco di lei. Lega subito con una ragazza, Evelin, sportiva e dai tratti forti e Mary, una ragazza dolce con problemi alla vista. Insieme affrontano la parte marcia della scuola: le arpie e i bulli, i quali le ostacolano fino a sovrastarle. L’aiuto di alcuni amici, però, porterà le ragazze a reagire”.

Il musical, in atto unico, riflette diverse caratteristiche della società odierna ed è a scopo divulgativo. Al termine dello spettacolo verranno consegnate borse di studio di € 250,00 agli studenti eccellenti del nostro istituto e attestati a coloro che si sono distinti per merito, all’interno delle singole classi, per l’anno scolastico 2021-22, nonché ai diplomati con 100/100. Saranno anche consegnati attestati agli studenti che hanno partecipato con successo alle attività progettuali della scuola nel corrente anno scolastico.