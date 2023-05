Ostie piene del Forno Taronna tornano a volare dal Gino Lisa. Prelibatezze a bordo degli aerei Lumiwings 

Forno Taronna e Lumiwings insieme ancora una volta per volare in alto. Una chicca per promuovere il Territorio e dare una spinta in più a quelle sinergie che dovrebbero essere alla base del marketing territoriale. Le ostie piene del forno di Monte Sant’Angelo saranno offerte ai passeggeri venerdì 26 maggio sul volo Foggia – Torino delle ore 12:40 e sul volo di ritorno di lunedì 29 maggio Torino – Foggia delle ore 07:15. Già lo scorso 11 aprile erano state offerte sui voli Foggia – Milano Malpensa e sulla tratta Milano Malpensa – Foggia del 13 aprile riscuotendo consensi.

La compagnia aerea greca, che da pochi mesi opera a Foggia sulle tratte per Milano, Torino, Verona, Catania e Monstar-Medjugorje, ha deciso di far conoscere le eccellenze gastronomiche del territorio di Capitanata a bordo dei suoi aeromobili, tra cui le “ostie piene”, insieme al pane, punto di riferimento della tradizione gastronomica di Monte Sant’Angelo.

Soddisfatto il titolare del forno, il maestro artigiano Donato Taronna: “Ancora una volta grazie alla compagnia Lumiwings per aver creduto nel nostro territorio di Capitanata. Saremo presenti anche in questa occasione con il dolce tipico della tradizione gastronomica di Monte Sant’Angelo farcito con mandorle e miele.Una dolcissima provocazione per volare con gusto e con una nuova vision del brand territoriale. Un percorso che ci deve dare nuovi stimoli per un sistema congiunto di promozione in grado anche di sostenere il bellissimo e interessante progetto della Lumiwings”.