Investe una donna disabile a Foggia e fugge senza prestare soccorso. È caccia al pirata della strada.

È successo questa mattina in viale Europa nei pressi di via Smaldone.

Una donna di 65 anni, mentre percorreva l’intersezione stradale a bordo della sua carrozzella elettrica, per cause ancora da stabilire dalla Polizia Locale intervenuta sul posto, è stata investita da un’auto il cui conducente è fugito senza prestare soccorso.

La malcapitata è stata trasportata in pronto soccorso da ambulanza del 118 e ancora non si conoscono le sue condizioni.

Nel frattempo, la Polizia Locale sta visionando le immagini della videosorveglianza che avrebbero ripreso tutta la dinamica del sinistro. Il pirata della strada ha i minuti contati.