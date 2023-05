Mafia: ha favorito la latitanza di Troiano, uomo del boss Raduano. Condannato “Cupptiell”, 21enne foggiano

Questa mattina, all’esito del giudizio abbreviato, il gip De Felice del Tribunale di Bari, ha condannato Luciano Calabrese, alias “Cupptiell”, 21enne di Foggia, alla pena di 3 anni di reclusione e lo ha dichiarato interdetto dai pubblici uffici per 5 anni.

Calabrese è stato, inoltre, condannato al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, il Comune di Foggia, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto de Rossi (già legale di Confindustria), e il Comune di Vieste, rappresentato dall’avvocato Michele Fusillo.

Il giovane foggiano era accusato di aver favorito la latitanza di Gianluigi Troiano, braccio destro del boss Marco Raduano, 39 anni, detto “Pallone”, a capo dell’organizzazione criminale nella città di Vieste. Sia Troiano che Raduano sono attualmente latitanti.

Secondo gli inquirenti, coordinati dalla Dda di Bari, Calabrese, difeso dagli avvocati Rosario Marino e Lorenzo Incardona, avrebbe offerto, in concorso con Antonello Scirpoli (che ha optato per il rito ordinario), appoggi logistici, coperture, veicoli per gli spostamenti, ospitalità, schede telefoniche, denaro e beni di ogni genere a Troiano, con l’aggravante di aver commesso il fatto allo scopo di avvantaggiare l’associazione mafiosa di appartenenza del latitante, riconducibile al Raduano. (In foto, Raduano e Troiano; sullo sfondo, il tribunale barese)