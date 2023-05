Furti nei parchi eolici del sud, beccata banda criminale. Arresti tra Foggia, Bari e Bat

Un’indagine dei carabinieri di Campobasso ha scoperto una banda ‘specializzata’ in furti di rame in parchi eolici di Molise, Puglia, Campania e Basilicata. I militari dell’Arma hanno dato esecuzione a una misura di custodia cautelare emessa dal gip di Larino nei confronti di diversi indagati, a vario titolo, per associazione a delinquere finalizzata al furto e al riciclaggio di rame, tra le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia. I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà a Larino. (Agi)