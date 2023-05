Cerignola, patron Grieco: “Abbiamo vissuto un sogno. Il futuro di questa squadra è già iniziato”

“Grazie, ci avete regalato un sogno”. È la frase che ieri sera i tifosi del Cerignola hanno rivolto ai giocatori reduci dalla sconfitta di Foggia e dalla conseguente eliminazione dai playoff di serie C. Un pubblico eccezionale che ha dimostrato tutta la sua maturità, anche dopo una batosta del genere. Applausi e abbracci anche all’allenatore, Michele Pazienza e al presidente Nicola Grieco (in foto). “Questi gesti – racconta Grieco – valgono più di una vittoria sul campo. I nostri tifosi meritano tanto, e noi non li deluderemo. Il futuro di questa squadra è già iniziato. Faremo meglio di quanto fatto in questo campionato. Onore al Foggia che ha meritato il passaggio al turno successivo, ma onore soprattutto a noi per aver raggiunto traguardi inimmaginabili solo qualche mese fa. Guardiamo avanti con la consapevolezza di aver creato un gruppo straordinario”. Si riparte dal direttore sportivo Elio Di Toro che ha da poco firmato un triennale, e molto probabilmente anche dal tecnico, Michele Pazienza. “Di Toro sarà il nostro ds al 100%, Pazienza ha ancora un anno di contratto, e se non intende fare altre esperienze, sarà ancora il nostro allenatore, altrimenti vedremo il da farsi”.