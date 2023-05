A Foggia il terzo settore al centro del crowdfunding. “La comunità conta” per nuovi progetti di impatto sociale

Il problema delle fonti di finanziamento delle risorse è da sempre un elemento fondamentale e critico per il buon funzionamento delle organizzazioni no profit e del mondo del volontariato in generale. Negli ultimi anni ha preso piede una innovativa pratica di micro-finanziamento dal basso detta “crowdfunding”, che attraverso piattaforme digitali, mobilita la collettività per sostenere gli sforzi di startup e organizzazioni.

Acquisire nuove competenze nella raccolta dei fondi online e sostenere economicamente i progetti promossi dalle associazioni del terzo settore di Foggia e provincia, è l’obiettivo della nuova speciale iniziativa lanciata dal Centro commerciale GrandApulia (gestito da Svicom SpA, che dal 2022 è entrata nell’elenco delle Società Benefit con l’obiettivo di crescere in modo sostenibile e inclusivo, generando un benessere diffuso) in collaborazione con Ginger Crowdfunding, realtà specializzata nella consulenza e nella formazione al crowdfunding, che gestisce la piattaforma Ideaginger.it.

“Crowdfunding: La comunità conta” è il nome del progetto che è stato presentato ieri presso il Centro commerciale GrandApulia di Foggia alla presenza delle realtà associative del territorio foggiano.

Il progetto consentirà alle prime 15 associazioni iscritte al percorso di accedere ad un corso gratuito di formazione al crowdfunding, durante il quale potranno proporre i propri progetti, acquisire le competenze e gli strumenti utili a sviluppare una campagna di raccolta fondi online efficace, oltre a migliorare la propria presenza online e conquistare nuovi sostenitori, grazie alla collaborazione di GrandApulia con Ginger Crowdfunding, che si occuperà di formare il personale delle associazioni e promuovere l’iniziativa sul web. Al termine della formazione, i tre migliori progetti selezionati, lanceranno le loro campagne di crowdfunding sulla piattaforma Ideaginger.it, con il supporto consulenziale di un campaign manager Ginger e il contributo di GrandApulia, che cofinanzierà, in qualità di primo contributore, il progettoprimo classificato con un contributo pari al 50% dell’obiettivo economico della raccolta fondi.

La condizione essenziale affinchè un progetto possa essere selezionato dalla call “La comunità conta”, è che sviluppi e produca ricadute sul territorio di Foggia e provincia. Saranno ammessi al crowdfunding: i progetti che realizzeranno iniziative e servizi sociali per la comunità; le iniziative volte a sostenere il benessere fisico e psicologico di giovani, anziani e persone con fragilità; progetti dedicati a promuovere attività sportive; acquistare attrezzature, strumenti o mezzi in ambito sanitario e sociale; realizzare eventi e programmi in ambito culturale, ambientale, storico e artistico; promuovere il benessere degli animali; realizzare iniziative educative o didattiche per bambini e giovani; promuovere pratiche di sostenibilità e rendere la comunità più accessibile.

«Lo scopo dell’iniziativa è aiutare le realtà foggiane del terzo settore a rispondere in maniera pragmatica alle sfide del quotidiano e raggiungere insieme a tante persone un obiettivo condiviso con ricadute sociali importanti per il nostro territorio – spiegano Nertil Makollari, Direttore del Grandapulia, e laFinsud Immobiliare Srl, proprietaria del Centro Commerciale.«Abbiamo scelto di scommettere sul crowdfunding, lanciando un progetto nato per sostenere gli enti non profit della provincia di Foggia e i loro progetti in ambito sociale, culturale, sportivo, educativo, ambientale e di valorizzazione del territorio. E’ la prima volta che un centro commerciale si fa promotore per sostenere attivamente le organizzazioni del proprio territorio, in un luogo di incontro d’eccellenza per la comunità, in un momento difficile per l’economia, facendo rete con associazioni, enti e soggetti del territorio».

Partner dell’iniziativa è Ginger Crowdfunding, realtà specializzata nella formazione al crowdfunding che ha ospitato finora sulla propria piattaforma Ideaginger.it (www.ideaginger.it) oltre 950 campagne di raccolta fondi online con un tasso di successo del 95% -il più alto in Italia- e che hanno raccolto complessivamente oltre 9,6 milioni di euro, grazie al coinvolgimento di più di 163.300 sostenitori.

«Dal 2013 Ginger lavora accanto a chiunque voglia lanciare una campagna di crowdfunding – sottolinea Luca Borneo, Responsabile di Ideaginger.it – per fornirgli le competenze e gli strumenti utili per realizzare progetti efficaci. Siamo entusiasti di iniziare a collaborare con le realtà di Foggia che saranno supportate da GrandApulia. I campaign manager di Ginger accompagneranno le associazioni selezionate passo dopo passo, in ogni fase del lavoro, prima con la formazione e poi con consulenze dedicate, per aiutarle a progettare e promuovere una campagna di crowdfunding di successo».

Le campagne di crowdfunding selezionate saranno pubblicate su Ideaginger.it a partire dal 26 settembre e dovranno concludersi entro il 30 novembre 2023 con la “raccolta dal basso”. A dicembre si terrà un evento finale dove sarà presentato il progetto che riceverà il finanziamento del centro commerciale GrandApulia.