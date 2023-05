Anci Puglia, eletto vicepresidente un sindaco del Foggiano. Nel direttivo una consigliera di Manfredonia

Un sindaco foggiano eletto vice presidente dell’Anci Puglia. Si tratta del primo cittadino di Casalvecchio di Puglia, Noè Andreano.

“Con grande soddisfazione, ed un po’ di sorpresa, ho accolto la nomina nell’esecutivo di Anci Puglia con la carica di vicepresidente per la provincia di Foggia. Ancora una volta devo il ringraziamento a chi ha creduto in me tra gli esponenti dei Civici di Puglia coordinati dal presidente Michele Emiliano e dal referente regionale Rosario Cusmai ed alla presidente Fiorenza Pascazio (in foto con Andreano e Valente) per averne accolto le indicazioni. Ed ancora una volta ringrazio tutti i miei collaboratori in amministrazione e fuori che con il loro apporto e supporto mi hanno dato la possibilità di poter essere una figura di riferimento per il nostro territorio. Un’avventura nuova, importante, stimolante a servizio di tutto il territorio di cui sarò rappresentante ma che non distoglierà, però, la mia attenzione dalla nostra amata Casalvecchio”.

La presidente Pascazio ha designato quali nuovi vicepresidenti i sindaci: Michele Sperti (Miggiano – Lecce) vicario; Luciana Laera (Putignano – Bari), Silvana Errico (San Vito dei Normanni- Brindisi), Giovanna Bruno (Andria – BAT), Noè Andreano (Casalvecchio di Puglia – Foggia), Onofrio Di Cillo (Carosino – Taranto). Il Consiglio ha anche nominato il nuovo segretario nella persona di Alfredo Mignozzi e i vicesegretari, Domenico Sgobba (delegato rapporti Anci nazionale e segretario Consulta Piccoli Comuni) e Antonio Brunazzi (già responsabile segreteria).

Per Manfredonia c’è Valente di Con

“Con Manfredonia, come movimento politico che pone al centro l’interesse dei cittadini, è estremamente orgogliosa dell’elezione della propria Consigliera Maria Teresa Valente nel Direttivo del Consiglio Regionale Anci Puglia”. Lo riporta Matteo Ognissanti, presidente di Con Manfredonia in una nota stampa.

“La Valente è stata scelta per essere la voce dei 257 comuni pugliesi all’interno del Consiglio Regionale Anci Puglia, entrando a far parte del Direttivo durante l’assemblea che si è tenuta a Bari venerdì 19 maggio. Questo risultato eccezionale è motivo di grande orgoglio per il nostro gruppo Con, ma anche per la nostra città, considerando che Maria Teresa Valente è l’unico punto di riferimento di Manfredonia e l’unica consigliera comunale dell’intera provincia di Foggia, insieme ai sindaci di Mattinata e Casalvecchio di Puglia, ad essere stata eletta nell’esecutivo regionale di Anci”.

E ancora: “La sua presenza garantirà un impegno costante per la tutela e la promozione degli interessi dei comuni pugliesi, e siamo sicuri che avrà particolare attenzione alle specifiche esigenze di Manfredonia e anche delle altre realtà del nostro territorio. Desidero inoltre esprimere un sentito ringraziamento alla federazione delle civiche regionali Insieme per la Puglia per il sostegno e la collaborazione che hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante risultato. La loro fiducia e supporto hanno contribuito in modo significativo all’elezione della consigliera Con, dimostrando la forza e l’unità del movimento civico in Puglia. Congratulandomi ancora una volta con Maria Teresa Valente per questa straordinaria elezione, a nome del gruppo Con Manfredonia sento di poter sostenere che svolgerà sicuramente il suo incarico con passione, dedizione ed integrità”.