Percussioni, la scuola di Roccia sbanca la 15esima edizione del concorso Umberto Giordano

La scuola di batteria del maestro Francesco Roccia di Ascoli Satriano sbanca al concorso nazionale “Umberto Giordano” di Foggia. La giuria, presieduta da Virgil Donati – tra i migliori 10 batteristi al mondo degli ultimi 40 anni – ha premiato Michela del Vecchio e Stefano Frigerio (primi classificati exequo nella categoria A) e Michele Fortarezza (primo classificato nella categoria C).

“Sono felicissimo per i miei ragazzi e per i loro genitori, che fanno veramente tanti sacrifici. Voglio complimentarmi con i miei fantastici assistenti Michele La Ferrara, Lucrezia Benedetto e Agostino Giliberti che non hanno sentire ai ragazzi la mia mancanza. Questa vittoria è un lavoro di squadra, di una grande squadra!

Scusatemi se la mia scuola è diversa dalle altre, ma io l’ho voluta sempre così, come una grande famiglia”.