Risparmi in bolletta grazie all’energia pulita del bosco, via al nuovo impianto sperimentale a Biccari

“Oggi il primo passo per l’avvio della gestione sperimentale di un impianto comunale di cogenerazione alimentato con il cippato prodotto dalla filiera corta del nostro bosco”. Lo fa sapere il sindaco di Biccari, Gianfilippo Mignogna.

“Grazie a questo impianto da 35 kw, concesso in comodato gratuito per un anno dall’impresa produttrice Reset, il depuratore comunale sarà alimentato interamente da energia pulita, ci saranno risparmi in bolletta per il Comune e saranno adeguatamente valorizzati gli scarti forestali ricavati dalla nostra gestione forestale in montagna.

E’ molto importante poter testare, anche in ottica Comunità Energetica, soluzioni innovative che possano coniugare transizione energetica, nuove economie, valorizzazione delle risorse locali e potenzialità dei vontratti di Foresta. Biccari c’è<3.