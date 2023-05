La notte del derby di Capitanata, Pazienza: “Daremo il massimo”. Delio Rossi non vuole calcoli

È la sera del derby di Capitanata. Il Cerignola attende il Foggia che ha già battuto due volte quest’anno, e il tecnico Michele Pazienza carica i suoi. “Arriviamo a questa sfida con tanto entusiasmo dopo aver disputato un grandissimo campionato e aver superato i primi due turni dei playoff, ma soprattutto siamo pronti ad affrontare questo derby con la carica e le energie giuste. Sarà sicuramente una partita ricca di emozioni, in palio questa sera, rispetto alle due gare di campionato, c’è qualcosa di più importante. È il primo round di qualcosa di inaspettato. Affrontiamo un Foggia diverso rispetto a quello che abbiamo battuto per ben due volte in campionato, con un allenatore esperto, che ha fatto benissimo anche in serie A. I miei giocatori sono motivati e scenderanno in campo per dare il massimo, spinti dal nostro favoloso pubblico”.

Il tecnico gialloblu avrà quasi tutti gli effettivi a disposizione, compreso capitan Allegrini, reduce da un infortunio che lo ha tenuto fermo nell’ultima gara con il Monopoli. Sul fronte Foggia, Delio Rossi spinge i suoi. “Non voglio calcoli, nessuno deve pensare che ci sarà una gara di ritorno. E’ una partita che dobbiamo affrontare con la massima determinazione e concentrazione, come se fosse una sfida secca. Voglio i quarti di finale”. Tra i rossoneri certe le assenze di Garattoni e Vacca. Si gioca alle 20,30 con diretta tv su Antenna Sud. Porte chiuse ai tifosi del Foggia.