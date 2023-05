Talent House, l’innovazione sociale a Lucera e sui Monti Dauni. “Mappiamo i talenti del territorio”

Talent House è una delle poche imprese foggiane finanziate dalla Regione Puglia, non certo per volontà della Regione, ma perchè dal Foggiano non ci sono state tante domande. Tuttavia l’impresa che si occupa di innovazione sociale a Lucera e sui Monti Dauni, funziona.

“Talent House – spiega Gerardo Fascia, presidente della cooperativa Prometeus – è un innovation hub dove mappiamo quelli che sono i talenti del territorio di Lucera e dei Monti Dauni, cercando di organizzare eventi per far conoscere queste competenze prima che vadano via dal nostro territorio. Puntiamo sull’inclusione lavorativa, supportando le idee di questi giovani talenti che operano in vari settori. Questo spazio nasce grazie ad un finanziamento della Regione Puglia che ha stanziato risorse per rivitalizzare in maniera innovativa gli spazi in disuso. Uno dei progetti che Talent House ha sostenuto è quello relativo ai patrimoni rigenerativi che punta a valorizzare anche in chiave economica quello che è l’immenso patrimonio storico-artistico-culturale della città di Lucera”.