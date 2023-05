Il derby si avvicina, Audace Cerignola – Calcio Foggia 1920 in diretta esclusiva in chiaro su Antenna Sud

Il derby d’andata del primo turno nazionale play off di serie C, in programma giovedì 18 maggio alle 20:30 allo stadio “Monterisi”, sarà un appuntamento che migliaia di tifosi potranno seguire comodamente a casa su Antenna Sud sul canale 14 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata.

“Dalle 19:00 in Tribuna Centrale ci sarà un ampio pre partita, prima di lasciare spazio alle vicende del campo, per una gara che mette in palio il passaggio del turno ai quarti di finale dei play off – fanno sapere dall’emittente -. La possibilità di trasmettere in diretta esclusiva in chiaro il derby di Capitanata è maturata grazie al notevole impegno del Gruppo Editoriale Distante, in prima linea nel raccontare lo sport e il calcio pugliese. Uno sforzo, anche per questa fase post season, per andare incontro anche ai tantissimi tifosi rossoneri ai quali è stata vietata la trasferta a Cerignola. Un vero e proprio servizio pubblico quello che il Gruppo Editoriale Distante ha inteso svolgere con l’acquisizione dei diritti in esclusiva per la trasmissione in chiaro del derby”.