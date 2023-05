A Foggia “Run For”, evento podistico per atleti e amatori. Prevista anche una camminata ludico-sportiva

Domenica 21 maggio si snoderà lungo un percorso cittadino di 10 km la prima edizione della manifestazione sportiva RUN FOR, organizzata dall’Asd Foggia Running con il patrocinio del Comune di Foggia e con la collaborazione dell’Associazione IFun, dell’Us Foggia-Sna Atletica Leggera, del Comitato provinciale Fidal. Si tratta di una mattinata di sport che avrà come centro l’impianto comunale del Campo Scuola Coni ‘Mondelli-Colella. La manifestazione prevede una competizione di corsa su strada sulla distanza dei dieci chilometri riservata ad atleti tesserati Fidal e sullo stesso percorso una corsa non agonistica per amatori. Inoltre è in programma una camminata ludico-sportiva di 5 km.

La gara, con partenza prevista alle ore 9:00, si snoderà lungo il seguente percorso:

Partenza in Via G. De Petra, altezza Campo CONI, in direzione di Via D. Patroni;

Via D. Patroni;

Viale I Maggio (carreggiata di destra tratto e direzione di marcia da V.le degli Aviatori a V.le Ofanto);

Viale Michelangelo (carreggiata di destra intero tratto e direzione di marcia da V.le Ofanto a Via A. Guglielmi);

Via A. Guglielmi (tratto da V.le Michelangelo a Via R. Caggese);

Via R. Caggese (intero tratto);

Via M. Mazzei (intero tratto);

V.le Fortore (carreggiata di destra tratto e direzione di marcia da Via L. Scillitani a C.so del Mezzogiorno);

C.so del Mezzogiorno (semi carreggiata di destra direzione di marcia in uscita dal centro abitato tratto da V.le Fortore a I Traversa a destra con Via A. Gramsci);

I Traversa C.so del Mezzogiorno – V. Gramsci – con divieto di sosta e rimozione forzata ambo i lati;

Via A. Gramsci (tratto e direzione di marcia da Palazzo Uffici Comunali – Civ. 17- a Via A. Grandi);

Via A. Grandi (intero tratto);

V.le Europa (tratto da Via A. Grandi a Via Mons. F.M. Farina);

Via Mons. F.M. Farina (carreggiata di destra con direzione Via G. Gentile);

Via G. Gentile (carreggiata di destra tratto e direzione di marcia da Via Mons. F.M. Farina a Via A. Santoro);

Via A. Santoro (semi carreggiata di destra tratto e direzione di marcia da Via G. Gentile a Via M. Gandhi);

Via M. Gandhi (tratto da Via A. Santoro a Via G. Mandara);

Via L. Einaudi (tratto da Via M. Gandhi a Via G. De Petra);

Via G. De Petra intero tratto (con divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati nel tratto Via Mandara – Accesso Campo CONI – Fronte Civ. 45);

Le strade interessate saranno temporaneamente chiuse al traffico veicolare, che sarà deviato sulla viabilità limitrofa, indicativamente a partire dalle ore 08:30, fino alle ore 11:00 e comunque sino a fine manifestazione.

Verranno consentiti, nei limiti del possibile, senza compromettere le condizioni di sicurezza della manifestazione, i transiti e gli attraversamenti motivati da situazioni di necessità. Le strade interessate verranno progressivamente riaperte al traffico ad avvenuto transito di tutti i partecipanti.

La collaterale “passeggiata” non agonistica interesserà anche Via G. L. Radice, Via I. D’Addedda, carreggiata di destra tratto e direzione di marcia da Via G. L. Radice a Via Mons. Lenotti, Via Mons. Lenotti da Via I. D’Addedda a Via M. Gandhi.

La Polizia Locale informa che queste strade non saranno tuttavia chiuse al transito veicolare ma i partecipanti verranno scortati a cura degli organizzatori.

LEGENDA

Tratto GIALLO: Da Campo CONI (Via G. De Petra) a Via A. Guglielmi – Riapertura prevista progressivamente in 15/20 minuti dalla partenza della gara;

Tratto GIALLO SCURO: Da Via A. Guglielmi a V. A. Grandi – Riapertura prevista progressivamente in 30/35 minuti dalla partenza della gara;

Tratto ROSSO: Da Via A. Grandi a Via G. De Petra (ingresso Campo CONI) Riapertura prevista progressivamente in oltre 45 minuti dalla partenza della gara;

PERCORSI ALTERNATIVI

Residenti a nord del tratto rosso (Quartiere Parco dei Fiori, Macchia Gialla, Quartiere San Lorenzo, San Pio X) e flussi di traffico insistenti sulle medesime zone: secondo i tempi di progressiva riapertura delle singole strade (massimo 20 minuti circa), potranno transitare in direzione NORD agli attraversamenti di V.le Ofanto, V.le C. Colombo, V. Bari con V.le Michelangelo:

– per tutte le direzioni verso il centro città e verso la Stazione Ferroviaria;

– per raggiungere gli innesti con la S.S. 673 di V. Lucera, V. Manfredonia, V.San Severo per gli spostamenti a lungo raggio l’Aeroporto G. Lisa ed il Policlinico Riuniti.

Residenti a sud del tratto rosso e flussi di traffico insistenti sulle medesime zone: (Rione Ordona Sud, Quartiere CEP): in attesa della riapertura progressiva delle strade interessate dal tale tratto, (che potrà avvenire non prima di 45 minuti circa dalla partenza) potranno percorrere,

V.le J.F. Kennedy e C.so del Mezzogiorno verso V.le Fortore per le destinazioni del centro città e stazione ferroviaria;

V.le J.F. Kennedy e C.so del Mezzogiorno verso Cerignola per innesto SS.673 per gli spostamenti a largo raggio, l’Aeroporto G. Lisa ed il Policlinico Riuniti.

Altre strade principali percorribili a sud del tratto ROSSO: Via G. Almirante; Via E. Berlinguer; Via G. Parini; V.le Virgilio.

Le aree prospicienti Via G. Gentile, carreggiata civici pari, per tutta la durata della manifestazione (indicativamente dalle ore 09:15 alle ore 10:45) potranno essere raggiunte o lasciate esclusivamente a piedi.