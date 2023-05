“IncluDounia”, sui Monti Dauni le donne fanno impresa. “Un’opportunità anche per la parità di genere”

Incentivare l’imprenditoria femminile sui Monti Dauni attraverso la valorizzazione delle peculiarità locali. Il Progetto IncluDounia – già discusso al tavolo regionale di Agenda di Genere – punta a promuovere l’imprenditoria femminile e il lavoro nel territorio della Daunia, nei diversi settori sociali, economici e organizzativi. Settori dove le competenze delle donne sono connesse ai valori di cui sono da sempre portatrici: sostenibilità, salvaguardia dell’ambiente, mantenimento della biodiversità, cura dei beni comuni.

In questa prospettiva il territorio della Daunia presenta una vocazione allo sviluppo del turismo sostenibile, ricca com’è di luoghi d’interesse storico/artistico/architettonico. Un tesoro scarsamente valorizzato per le difficoltà legate alle caratteristiche morfologiche territoriali, agli scarsi servizi di trasporto, alla mancanza di strategie di comunicazione. Una economia che avrebbe migliori opportunità per poter finalmente decollare se nel settore ricettivo turistico, agroalimentare, agrituristico e artigianale venissero create ed incrementate aziende ad autonoma gestione femminile, fino ad oggi ancora di numero modesto.

Presso “Casa delle Donne del Mediterraneo” a Bari, l’associazione “Stati Generali delle Donne” insieme al Comune di Castelluccio Valmaggiore e al Gal Meridaunia ha elaborato il Progetto “IncluDounia” per creare nuove opportunità di emancipazione economica guardando alle fasce giovanili ma anche alle donne adulte.