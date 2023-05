Pizzicati due parcheggiatori abusivi a Foggia. Multe della Polizia Locale anche alla Città del Cinema

Chiedevano soldi per far parcheggiare le auto in piazzale De Lauro e in piano della Croce. Fermati dalla Polizia Locale due foggiani.

Nella serata del 12 maggio 2023, pattuglie della Polizia Locale in assetto S.A.D., durante controlli mirati a contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, hanno sanzionato due foggiani intenti a svolgere l’attività illecita in piazzale De Lauro nei pressi della Città del Cinema e piano della Croce.

A carico dei parcheggiatori abusivi è stata contestata la violazione all’art.7/15bis del Codice della Strada e un ordine di allontanamento dalla zona per 48 ore L.48/2017 il così detto “Daspo Urbano”. Da successivi controlli, in entrambi i casi, gli agenti hanno accertato l’inottemperanza all’ordine di allontanamento e, così come previsto dalla Legge, è stata contestata loro la recidiva con segnalazione all’autorità competente.