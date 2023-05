Foggia spinge il Foggia, sale l’attesa per i playoff. Anche Cerignola è carica: al Monterisi c’è il Monopoli

Con il secondo turno dei play off di serie C entra in gioco anche il Foggia che alle 18 di domenica 14 maggio ospiterà allo Zaccheria il Potenza. Per i rossoneri di Delio Rossi due risultati su tre per accedere alla fase nazionale degli spareggi promozione in B: gara secca con vittoria e pareggio al termine dei 90 minuti per proseguire il cammino. I precedenti sono a favore dei pugliesi che in campionato hanno pareggiato 1-1 a Potenza, e vinto 3-0 allo Zaccheria.

Torna in campo anche il Cerignola, reduce dal brillante 3-0 sulla Juve Stabia nella gara del primo turno. Al Monterisi con inizio alle ore 18 di domenica arriva il Monopoli che in campionato quest’anno ha battuto i gialloblu sia all’andata che al ritorno. Gara secca con il Cerignola che ha dalla sua il fattore campo e due risultati su tre per accedere alla successiva fase. “È una sfida non facile – ha commentato il tecnico in seconda Antonio La Porta – che affronteremo con la solita determinazione, convinti di poter fare bene e proseguire il cammino”. Tornerà in panchina Michele Pazienza che potrà disporre a tempo pieno di Achik che tra ramadan e influenza ha saltato l’ultima gara di campionato e quasi tutta la gara con la Juve Stabia, anche se nel finale ha segnato un bellissimo gol.