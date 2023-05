Playoff, sale l’attesa per il Cerignola. Al Monterisi la sfida contro la Juve Stabia di Novellino

Si ritorna in campo e il Cerignola nel primo spareggio playoff ospita la Juve Stabia di Walter Novellino. I pugliesi hanno due risultati su tre per passare il turno, solo una eventuale sconfitta metterebbe fine ai sogni promozione. Si gioca alle 20,30 al Monterisi con il tecnico Michele Pazienza che non potrà sedere in panchina per squalifica (al suo posto Antonio La Porta).

Tuttavia l’allenatore gialloblu ha caricato ulteriormente i suoi. “Occorre la cosiddetta gara perfetta. I ragazzi hanno avuto tutto il tempo per ricaricare le batterie dopo un campionato entusiasmante. Hanno ripreso le energie nervose e fisiche spese nell’arco della stagione. Iniziamo un nuovo torneo, e subito di fronte un avversario tosto che abbiamo già affrontato tre volte tra coppa e campionato. Contro la Juve Stabia dobbiamo scendere in campo con la giusta determinazione perchè vogliamo passare il turno e andare avanti. Mi dispiace che non potrò stare a stretto contatto con i giocatori, ma ci sarà un allenatore altrettanto bravo e preparato”. Venduti oltre 2000 biglietti.