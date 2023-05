Anche Foggia all’Arena di Verona per gli 80 anni di Al Bano. Sul palco l’Orchestra Ico “Suoni del Sud”

L’Orchestra Ico “Suoni del Sud” accompagnerà Al Bano nel grande evento live, “4 volte 20”, organizzato per festeggiare i suoi 80 anni. Dopo la celebre reunion con Romina Power nel 2015, il prossimo 18 maggio l’orchestra stabile di Foggia tornerà all’Arena di Verona per un evento unico al quale parteciperanno grandi ospiti della musica italiana che festeggeranno sul palco il compleanno di Al Bano, duettando sui loro grandi successi: Gianni Morandi, I Ricchi e Poveri, Umberto Tozzi, Iva Zanicchi e Renato Zero. Non mancheranno le esibizioni di Romina Power e dei figli Yari, Cristel, Romina Jr., Jasmine e Albano Jr.

Uno spettacolo che vivrà di suggestioni ed echi del sud, suoni di tammorre che rinviano all’essenza della musica popolare e soprattutto alle radici di Al Bano. L’artista pugliese ripercorrerà gli oltre 50 anni di carriera, spaziando dal repertorio pop alla romanza, dall’atmosfera gioiosa a quella più intima: una sequenza di successi mitici come “Felicità”, “Nel sole”, “Sharazan”, “Mattino”, “Ci sarà”, “È la mia vita” e “Nostalgia Canaglia” da cantare con tutto il pubblico.

Della Ico Suoni del Sud suoneranno in 27: Antonio Pellegrino, Ilaria Guerra, Maria Simona Rampino, Francesca Scarano, Ludovica Martino, Orazio Sarcina, Rocco Mucciarone, Mario Ieffa, Gionatan Ciffo, Aurora Martino, Michele De Sanio, Eduardo Caiazza, Angelo de Cosimo, Anna Lisa Sampietro, Antonio Lo Curto, Giovanni Narciso, Benedetta Modugno, Miriam Marino, Isabella Lozzi, Elena Di Cosmo, Vincenzo Celozzi, Antonio Piacentino, Gianfranco Labroca, Giuseppe Lentini, Gianni Cuciniello, Elisabetta Palmiotti e Chiara Nallo.

L’orchestra sarà diretta dal Maestro Alterisio Paoletti, noto anche per la sua attività di pianista, compositore e arrangiatore, nonché per le sue collaborazioni con artisti del calibro di Massimo Ranieri, Mino Reitano e Albano Carrisi. Ha ottenuto importanti riconoscimenti anche in diverse edizioni del Festival di Sanremo, tra cui due volte il premio di migliore arrangiatore.

“Con Suoni del Sud ci sarà anche Foggia sul palco dell’Arena di Verona – commenta Gianni Cuciniello, responsabile di Suoni del Sud – e questo deve essere motivo d’orgoglio per tutta la città, perché è la sua orchestra stabile che ancora una volta è stata scelta per uno show che diventerà anche un grande evento televisivo. Per noi è una gioia immensa suonare di nuovo con Al Bano, un big della musica italiana apprezzato in tutto il mondo ed è anche una grande soddisfazione, poiché vengono premiati la nostra professionalità, il nostro entusiasmo e l’esperienza ormai ventennale”. (In foto, Al Bano e Gianni Cuciniello)