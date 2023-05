Alleanze Educative all’insegna del futuro, con l’IPEOA “Michele Lecce” di San Giovanni Rotondo

Al fine di dare concreta attuazione al Patto Educativo di comunità, l’IPEOA “Michele Lecce” ha presentato al territorio una nuova proposta progettuale, al fine di garantire una partecipazione sinergica di tutti gli attori sociali e istituzionali, in fase di attuazione. Il progetto è stato approvato e finanziato dalla Regione Puglia e presentato, nell’occasione, dall’assessore regionale alla Pubblica Istruzione Sebastiano Leo, sempre sensibile a certe tematiche.

Il dirigente scolastico, Luigi Talienti ha ritenuto necessario estendere l’iniziativa a tutte le compagini del territorio, per rendere più efficace ed incisiva la funzione sociale e didattica, prevenendo forme di devianza e valorizzando la sinergia.

La presentazione del progetto è avvenuta, lo scorso 9 maggio presso l’auditorium “P.G. Frassati” della chiesa di San Giuseppe Artigiano ed è stato patrocinato dal Comune di San Giovanni Rotondo. “Un ringraziamento e un plauso – sottolinea Luigi Talienti – vanno rivolti al sindaco Michele Crisetti, sempre vicino a tali iniziative. Nell’occasione si è realizzato un bel confronto con i giovani, a cui hanno partecipato esperti di settore come Michele Illiceto, la psicologa Cecilia Natarella e Basilio Fiorentino”.

Hanno preso parte all’evento tutte le Istituzioni scolastiche del territorio e la Dirigente dell’Ufficio Ambito Territoriale di Foggia, Maria Aida Tatiana Episcopo, a dimostrazione delle buone finalità della proposta.

“Certe tematiche – conclude Talienti – hanno una valenza trasversale e universale, pertanto non devono essere trattate nell’ambito del comparto di propria competenza, ma devono essere affrontate sinergicamente. Si auspica di partire da qui per segnare un punto di rinascita all’insegna dei valori civici, etici, morali e giuridici. Il disagio va affrontato non voltando le spalle dall’atra parte, ma intervenendo in maniera proattiva ed efficace. Si ringraziano i genitori per la partecipazione, rappresentati nell’occasione da Loredana Carfagno presidente del Consiglio d’Istituto dell’Ipeoa Michele Lecce e i docenti presenti, il cui pensiero è stato rappresentato dalla docente Nunzia Augello. Certi valori non ammettono contrapposizioni e fazioni configgenti, ma solo condivisione e comunanza. Solo così si potrà svoltare”.