Zuretti, il Comune di Foggia fa chiarezza: “La piazza deve conservare la sua destinazione ad uso pubblico”

Si è svolta ieri a Palazzo di Città a Foggia, tra tutti i soggetti interessati, una riunione operativa per definire gli aspetti tecnici e formali relativi all’area sovrastante il parcheggio Zuretti. Comune di Foggia, Ataf e la società H24 “si sono confrontati per addivenire ad una soluzione che ponga fine alle polemiche che hanno caratterizzato la vicenda in questi ultimi mesi”, si legge in una nota divulgata dal Comune.

“Fermo restando gli aspetti contrattuali che devono essere definiti tra Ataf, soggetto a cui l’amministrazione ha ceduto il parcheggio, e la società H24 che si è aggiudicata la gestione attraverso regolare gara pubblica, la commissione straordinaria del Comune di Foggia ha rimarcato alcuni punti fermi che devono essere osservati ed ai quali non sarà possibile in alcun modo derogare. In primo luogo – fanno sapere dall’ente comunale – è stato ribadito che l’area di copertura sovrastante i due piani interrati, fermo restando i lavori da realizzare, deve conservare la sua destinazione ad uso pubblico per la libera fruizione da parte della comunità cittadina. Inoltre è stato riaffermato che il Comune ha interesse diretto a che si addivenga ad una riqualificazione urbanistica della piazza sovrastante il parcheggio, impegno su cui l’amministrazione comunale continuerà a monitorare la situazione nell’interesse esclusivo della collettività”.

Seguici anche su Instagram – Clicca qui