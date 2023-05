Sos Cristo Pantocratore nella cripta di Foggia. Cittadini si attivano per il restauro

Durante una visita domenicale organizzata dalla Congrega del Grano Arso dedicata alla Cattedrale di Foggia, i cittadini sono venuti a conoscenza di un affresco in cripta che sta perdendo la sua autenticità cromatica.

Dopo questa consapevolezza, Alfonso Errico del Lazy Cat e altri operatori dell’accoglienza hanno deciso di lanciare una raccolta fondi attraverso un aperitivo e una serata “benefica”.

“Questa è una storia collettiva, fatta di eventi, individui e legami – scrive Errico -. Una storia con difficoltà e non priva di responsabilità. Ma è una storia troppo lunga per essere raccontata tutta e quindi scriveremo un pezzettino solo per agevolare quello che dovrebbe essere un comunicato. C’è un affresco del 1400 nella cripta della Cattedrale di Foggia che senza un intervento rischia di cadere a pezzi: un Cristo Pantocratore. Un gruppo informale, la Congrega del Grano Arso, durante una visita è venuto a sapere della faccenda. L’intervento costa seimila euro, e al momento istituzioni religiose e civili, fondazioni e gruppi abbienti, latitano. Ma quell’affresco non è solo un simbolo religioso in una chiesa o un bene culturale che è sopravvissuto attraverso i secoli, è anche un tesoro e un simbolo per una comunità. È per questo che si sono già adoperati gli amici de La Sartoria del Gusto, il San Marchese, Lucilio 2.0 e si sono impegnati in un aperitivo benefit di cui hanno devoluto tutto il ricavato al fondo necessario al restauro. È per questo che in data 22 maggio lo faremo anche noi: Lazy Cat e Rocco Naviglio. Offrendo le nostre rispettive professionalità per lo scopo e devolvendo tutto il ricavato alla medesima causa. Con l’intenzione di accelerare i tempi di messa in sicurezza e di evidenziare la necessità di un pronto intervento. Siamo in missione per conto di Foggia (semicit.)”