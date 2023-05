Un incendio è scoppiato sulla ex pista di Borgo Mezzanone, nel Foggiano. Nessuna persona al momento risulta sia stata coinvolta. Sono andate a fuoco due baracche una roulotte ed una carcassa di un’auto abbandonata. Le fiamme si sono sviluppate verso le 13.30 per cause ancora non note. Sul posto i vigili del fuoco per sedare il rogo.