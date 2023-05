Gruppo di cittadini ricevuto dal procuratore di Foggia. Garanzie su massima legittimità delle prossime elezioni

Il Coordinamento delle associazioni e dei cittadini per la rinascita della città di Foggia è stato ricevuto lunedì mattina dal procuratore Ludovico Vaccaro, cui era stata richiesta un’audizione sull’evolversi delle criticità dell’amministrazione della città e delle prospettive che occupano la vita dei cittadini foggiani quotidianamente.

“Vaccaro – riporta una nota stampa divulgata dal Coordinamento – ha ritenuto utili le considerazioni rappresentate nella lettera inviata anche al prefetto di Foggia Valiante, ed esposte de visu dal presidente Walter Mancini, dal vice presidente Adolfo Abate, da Antonio Placentino e da Mario Longo, che componevano la delegazione del Coordinamento. Interessanti indicazioni il procuratore ha offerto circa l’immagine della città e la visione che di essa è opportuno rappresentare per ottenere che la fiducia dei cittadini si riannodi al mondo istituzionale, sociale, culturale e quindi politico”.

Il Coordinamento ha riconosciuto a Vaccaro “un comportamento aperto all’ascolto dei cittadini e l’esercizio di una autorità istituzionale e morale democraticamente attenta alla città ed aderente ai compiti cui è chiamata la Procura della Repubblica, cui verranno evidenziati i risvolti di alcuni casi ben individuati che ne meritano l’attenzione. Il procuratore ha assicurato che solleciterà iniziative in previsione degli adempimenti previsti per il periodo elettorale già avviato, in grado di garantire la massima legittimità del voto e la dignità dei cittadini nel libero esercizio della scelta elettorale“.