Strappa borsa e telefonino a giovane donna, inseguito e fermato da un passante

Ha scippato una giovane donna di Campobasso appena uscita dalle Poste, portandole via la borsa a spalla e il cellulare che aveva in mano e dandosi alla fuga, ma è stato acciuffato da un passante che ha assistito a tutta la scena ed è corso in aiuto della donna raggiungendo il responsabile e tenendolo fermo, mentre un altro cittadino testimone dell’episodio allertava il 112.

È accaduto sabato scorso a Campobasso e i carabinieri ne hanno dato comunicazione oggi, al termine delle formalità di rito che hanno portato in carcere un 47enne residente a San Severo (Foggia) con numerosi precedenti penali autore dello scippo con strappo ai danni di una 35enne di Campobasso che tra l’altro ha avuto bisogno di cure mediche per la distorsione a una spalla, conseguenza di un violento strattonamento nel tentativo di salvare borsa e telefonino opponendo resistenza e gridando per attirare l’attenzione. Il comandante provinciale dei carabinieri Luigi Dellegrazie si è congratulato sia per il tempestivo intervento dei militari della Radiomobile che per il coraggio dei cittadini che hanno dato manforte consentendo l’arresto dell’uomo. (LaPresse)