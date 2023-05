Festa al Miramare, il Manfredonia vola alla finalissima playoff di Eccellenza. Sarà sfida col Gallipoli

Il Manfredonia non va oltre lo 0-0 contro il Bisceglie ma accede alla finalissima playoff di Eccellenza contro il Gallipoli. I biancocelesti, tornati a giocare al Miramare dopo oltre un anno, avevano due risultati su tre per accedere alla finale che hanno conquistato con lo 0-0 dopo i tempi supplementari.

Sugli spalti il pubblico delle grandi occasioni che ha potuto assistere ad una gara piacevole e ben giocata da entrambe le squadre con i padroni di casa che avrebbero meritato il vantaggio in più di una occasione, ma il portiere biscegliese si è superato di fronte alle conclusioni degli attaccanti del Manfredonia. La finalissima per la serie D si giocherà in campo neutro domenica 21 maggio tra il Manfredonia e il Gallipoli che oggi ha piegato 3-0 l’Ugento.