Aiuto cuochi, chef e altro ancora: le richieste di personale dei Centri per l’Impiego della Provincia di Foggia

Annunci di lavoro riguardanti il settore secondario e terziario sono stati pubblicati nell’ultima settimana sul portale regionale “Lavoro per te” dai sette Centri per l’Impiego della Provincia di Foggia (Foggia, Ascoli Satriano, Cerignola, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano). Nell’ambito “ristorazione” le richieste più frequenti riguardano aiuto cuochi, chef, camerieri, addetti alle pulizie, receptionist, baristi. Mentre per il settore secondario (industria, trasporti, costruzioni, commercio e artigianato) si cercano profili professionali ad alta e bassa specializzazione come impiegato amministrativo, contabile, addetti alle consegne, autisti, lavandai, magazzinieri e conducenti mezzi pesanti e macchine movimento terra, muratori, manovali edili. Sul sito “Lavoro per te” è possibile leggere i dettagli degli annunci e segnalare la propria disponibilità cliccando sul tasto “Candidati” oppure inviando il proprio curriculum al Centro per l’Impiego indicato.

La rete di cooperazione dei servizi pubblici per l’impiego nello Spazio economico europeo EURES diffonde proposte di lavoro per l’estero. Al momento sono disponibili posti di lavoro nel settore ICT a Malta come Front end Developer, Java Developer e nel settore educazione e assistenza alla persona in Germania e in Finlandia. Inoltre, la Ferrero presso la sede di Bruxelles cerca assistenti del Brand Manager, del Key Manager, dell’analista vendite. I dettagli sono consultabili sul sito Sistema Puglia Eures.

Si segnalano due avviamenti a selezione (ex art.16 L.56/87) per lavoratori con licenza della scuola dell’obbligo, iscritti nelle liste di collocamento: uno finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n.2 “Operatori”, del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo Nazionale dei Vigli del Fuoco, presso la sede del Comando Provinciale dei VV.F. Puglia sita in Foggia (scadenza: 4 maggio) e l’altro per la copertura di 1 posto a tempo indeterminato e parziale per l’assolvimento delle funzioni attribuite al profilo di “Esecutore Tecnico Manutentivo” (Cat.B) presso il Comune di Faeto (FG) (scadenza: 12 maggio). I bandi con i relativi dettagli e allegati sono consultabili sul sito Arpal Puglia e Sintesi Foggia.