Nuovo look per litoranea a Macchia che collega Manfredonia a Mattinata. “Strade più ampie, pista ciclabile e muri a secco”

“Sono iniziati i lavori di riqualificazione della litoranea che da Manfredonia porta fino a Mattinata nel territorio di Macchia, marina di Monte Sant’Angelo. In questi circa 3 km di riqualificazione sono previsti il rifacimento del manto stradale, la pista ciclabile e il camminamento pedonale” – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici della Città di Monte Sant’Angelo, Giovanni Vergura.

Un’operazione che da progetto prevede: l’ampliamento dei raggi di curvatura nelle curve più strette, una corsia pedonale ed una corsia riservata ciclabile, l’ampliamento della carreggiata stradale e saranno ricostruiti alcuni muri a secco esistenti ma crollati.

“Neanche un albero è stato abbattuto ma tutti già ripiantati” – il commento del responsabile del cantiere. 1 milione e 700 mila euro di interventi infrastrutturali per interconnettere strategicamente tutto il territorio di Monte Sant’Angelo, dalla costa all’entroterra, completando e rendendo maggiormente fruibile l’offerta turistica e la percorribilità dei residenti; un progetto che migliora i servizi per la zona balneare e che realizza la pista ciclabile per attività sportive.

“Abbiamo inteso investire in questa bellissima parte del nostro territorio ingenti risorse pubbliche e ci sarà a breve il rifacimento della falesia in località Chiancamasitto, l’apertura del centro comunale di raccolta dei rifiuti in seguito ad alcuni lavori che sta ultimando l’Enel e infine verrà attivato il depuratore” – continua l’assessore Vergura, che aggiunge – “In questa bellissima parte di territorio, tra gli ulivi e il bellissimo mare, abbiamo e vogliamo investire ulteriormente risorse pubbliche perché con il rifacimento delle infrastrutture di queste importanti opere pubbliche siamo convinti che si possa creare ancora più sviluppo e occupazione”.