Da Mattinata a prefetto di Venezia. Si rimette in moto la carriera di Michele Di Bari

Riparte la carriera del prefetto originario di Mattinata, Michele Di Bari. Dopo lo stop forzato di pochi mesi fa, Di Bari è stato nominato nuovo prefetto di Venezia. “Il successore di Vittorio Zappalorto – scrive ilgazzettino.it -, andato in pensione il 31 gennaio, sarà Michele Di Bari, responsabile della struttura di missione ‘Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016’. D’accordo anche con il ministro Matteo Piantedosi, il nuovo delegato locale del Governo sembra intenzionato a portare avanti a Venezia il progetto ‘Stazioni sicure’ già operativo a Milano e Roma. Tornelli e controlli per alzare il livello di sicurezza”.

La stampa veneta lo definisce “uomo di fiducia del ministro dell’Interno. Già capo dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno, a novembre era stato nominato responsabile della struttura di missione. Originario di Mattinata, in provincia di Foggia, è spostato con una figlia”. A Foggia fu capo di gabinetto e viceprefetto vicario. Successivamente ha ricevuto numerosi incarichi in giro per l’Italia.