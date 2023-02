Differenziata a Foggia, i dati erano falsi e sono stati rettificati. “Il Comune non firmi il contratto con Amiu”

A parere di chi scrive, “appare estremamente opportuno che il dirigente del Comune di Foggia, Saverio Pio Longo, voglia astenersi dal firmare il contratto con Amiu (non risulta, per quanto a nostra conoscenza, che il contratto sia stato firmato) e con la massima urgenza provvedere a riesaminare, in autotutela, l’intero procedimento (invero troppo rapido) che ha portato la Commissione Straordinaria ad adottare una delibera di affidamento del servizio per altri nove anni a una società in grado, nel corso di un solo anno, di ridurre di oltre 11 punti percentuali la raccolta differenziata“.

Cittadini e associazioni ricordano che “la predecessora di Longo, Concetta Zuccarino, nella pur sintetica e – a nostro parere inconcludente – relazione ex art. 34, si esprime in questi termini (che per qualunque cittadino foggiano suonano antifrastici): ‘Ai fini dell’affidamento in house alla Società Amiu Puglia S.p.A. del contratto del servizio, si riconoscono inoltre gli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche che potrebbero non essere garantiti con l’individuazione di operatore economico in regime di concorrenza’. I dati dimostrano che gli obiettivi di efficienza e qualità del servizio si scontrano con la realtà caratterizzata da inefficienza e sciatteria. È opportuno ricordare al subentrato dirigente – che si assume la responsabilità anche degli atti prodromici alla firma – che (in disparte ogni altra valutazione compiuta in precedenza sull’illegittimità dell’affidamento in house per appalti così importanti) uno dei principali requisiti per l’affidamento diretto è quello della qualità del servizio, riscontrabile non solo dalle promesse per il futuro, ma anche e soprattutto (quando si tratta di rinnovo, come in questo caso) da quanto dimostrato in passato. L’Anac, destinataria dell’esposto originario e delle successive integrazioni, può esercitare i poteri di cui all’art. 211 commi 1-bis e 1-ter del codice dei contratti pubblici. Le numerose omissioni riscontrabili sono fonte di responsabilità amministrativa e contabile del responsabile del procedimento”.

Poi concludono chiedendo anche “che il dirigente Longo voglia formalmente informare la Commissione Straordinaria di quanto illustrato nella presente e nelle precedenti comunicazioni. Alla luce del carattere eminentemente politico della decisione di affidare ad Amiu il servizio, è estremamente opportuno che tale scelta sia rimeditata su basi conoscitive più ampie e – soprattutto – più corrette dal punto di vista ponderale”.