Maltrattamenti alla “Stella Maris” di Siponto, carcere per uno degli oss. Cassazione boccia ricorso legali

Carcere per Antonio Vero (in foto), ex oss della Stella Maris di Siponto arrestato per maltrattamenti e violenza sessuale ai danni degli anziani ospiti della struttura. La Cassazione ha respinto il ricorso dei legali disponendo il carcere. Oltre a Vero vennero coinvolti alcuni suoi ex colleghi per i quali sono in atto misure cautelari di minore entità.

Qualche settimana fa era scattata la decorrenza dei termini, con ritorno in libertà, per gli indagati ad eccezione proprio di Vero, rimasto ai domiciliari per via dell’accusa più pesante di abusi sessuali.

A dicembre scorso, il Tribunale del Riesame aveva accolto l’appello cautelare della Procura di Foggia contro l’ordinanza che dispose i domiciliari; i magistrati avevano chiesto e ottenuto la misura più severa per Vero, Mariano Paganini e Michele Salcuni, mentre era stato respinto l’appello per un altro operatore sanitario per cui il gip aveva escluso i gravi indizi di colpevolezza. Per un altro oss inizialmente finito ai domiciliari, la procura aveva invece rinunciato all’appello. Sulla decisione del Riesame, gli avvocati difensori avevano presentato ricorso in Cassazione.