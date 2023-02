Squadra derubata delle attrezzature sul Gargano, salta partita di calcio. “Si faccia luce sul caso”

Una squadra di calcio non ha potuto giocare una partita del campionato di Prima Categoria, dopo aver subito il furto di parte delle attrezzature sportive. È accaduto ieri a Vieste, nel Foggiano, dove si sarebbe dovuto disputare un incontro tra l’Atletico Vieste e il Top Player Minervino, della Bat, i cui calciatori sono stati derubati. Ieri pomeriggio, mentre la squadra del Minervino era a pranzo in un ristorante di Vieste, qualcuno si è impossessato della documentazione della società e delle attrezzature sportive custoditi nel pulmino della società calcistica, parcheggiato nel piazzale del ristorante. Dopo la denuncia ai carabinieri la società del Minervino ha scritto all’ufficiale di gara dichiarando di non poter disputare la partita. Solidarietà al Top Player Minervino è giunta dalla squadra dell’Atletico Vieste che sul profilo social ufficiale della società si è detta “convinta che la matrice di un simile misfatto non appartenga alla cultura sportiva di questa città; confidiamo nell’efficacia investigativa delle forze dell’ordine, affinché si faccia luce sul caso e si consegnino alla giustizia i suoi responsabili. Lo merita anche la reputazione sportiva della nostra città”. (Agi)