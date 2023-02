Puglia, sarà un’estate di grandi concerti: in arrivo Lazza, Tananai, Sfera Ebbasta, Salmo e Luchè

Sta per ripartire la stagione live del Parco Gondar di Gallipoli, il più grande parco eventi del Sud Italia che dedica i suoi ampi spazi all’aperto non solo alla musica, ma anche all’arte, al teatro, alla cultura, al sociale e allo sport!

Oltre all’ormai storico appuntamento fisso con il Festival di Pasquetta, lunedì 10 aprile, di cui tra qualche giorno sarà pubblicato il programma completo, sono questi gli artisti già annunciati per i live dell’estate 2023: reduci dal recente successo nella 73esima edizione del Festival di Sanremo i live di Lazza (6 agosto) e Tananai (8 agosto), mentre dalla scena trap – rap italiana si esibiranno sui nostri palchi i top player SferaEbbasta (9 Agosto), Salmo (16 agosto) e Luchè (18 agosto).

Questi i primi grandi annunci per l’edizione 2023 del Parco Gondar e nelle prossime settimane si susseguiranno una serie di nuovi annunci che delineeranno il calendario della stagione 2023 del Parco Gondar. Ma non solo musica tra i viali del più grande parco a tema d’Italia: in linea con la scelta di ampliare ancora di più l’offerta del Parco Gondar verso un pubblico sempre più variegato, l’estate 2023 sarà caratterizzata da un’impronta che si dirige verso i grandi festival europei, ricchi non solo di grande musica ma di intrattenimento su più livelli. E, come ormai consuetudine all’interno della programmazione, sono in cantiere inoltre eventi dedicati allo sport, al teatro, all’arte, alla cultura, al sociale e alla letteratura, per una programmazione a 360°, da inserire in una location che con i suoi 30mila mq è attenta alle aspettative del più vasto pubblico e trasversale per ogni genere di intrattenimento.

Il già collaudato Luna Park di Pasquetta tornerà a divertire grandi e piccini in estate per la nuova edizione del Fish And Gin Festival, in cui il divertimento del Luna Park si coniuga con il primo evento dedicato al Gin e alle sue tante declinazioni e allo street food di qualità, che per l’occasione trasformerà il Parco Gondar in un grande agorà all’aperto con grandi ospiti, masterclass, e intrattenimento.

Spazio anche allo sport, con la seconda edizione dell’“Apulia Sport Convention“, la prima grande Convention dello Sport e del Fitness del Sud Italia. Un evento di due giorni, 2 e 3 settembre, fitto di appuntamenti: sin dalle prime ore del mattino, trainer, istruttori e palestre si alterneranno in una programmazione ricca di lezioni. Una manifestazione che raccoglierà adesione di ogni età e livello, per regalare due giorni di energia e movimento.

Il PARCO GONDAR di Gallipoli rappresenta una realtà innovativa, pensata come una città della musica, dell’arte e dello sport, che racchiude al suo interno una serie di strutture: arena per grandi concerti e spettacoli teatrali, discoteca, due pub, pizzeria, sala-giochi, aree sportive, aree verdi e per pic-nic, aree espositive. Il PARCO GONDAR è l’unico parco tematico nel sud Italia che abbia ospitato grandi artisti nazionali e internazionali del calibro di Manu Chao, Snoop Dogg, Major Lazer, Skunk Anansie, Steve Aoki, David Guetta, Paul Kalkbrenner, Chemical Brothers, Moroder, Shaggy, Blanco, I Pinguini tattici Nucleari, Marracash, Battiato, Carmen Consoli, Sick Of It All, Pino Daniele, Subsonica, Francesco De Gregori, J-Ax, Negrita, Max Gazzè, Fabri Fibra, Nina Zilli, Alessandro Mannarino, e molti altri ancora.

I ticket per tutti gli eventi del Parco Gondar sono acquistabili online su Dice e in tutti i principali circuiti di vendita tradizionali.

Info Parco Gondar: 3278215783 – http://www.parcogondar.com – https://www.instagram.com/parcogondar_official/ – https://www.facebook.com/ParcoGondar