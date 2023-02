A spasso con “fido” allo Zuretti di Foggia. La manifestazione pacifica dei cittadini dopo le violenze

Passeggiata pacifica con “fido” dopo le violenze. Manifestazione questa sera al parcheggio Zuretti di Foggia dopo l’ormai nota aggressione al proprietario di un cane ripresa in un video. Oggi molti cittadini, attorno alle 20, si sono presentati con i propri animali per far valere il proprio diritto a passeggiare in quella zona nonostante i gestori del parcheggio ritengano la piazza “privata”.

“Grazie a chi questa sera con serenità ed armonia ha partecipato a questa passeggiata con i nostri amici a quattro zampe – scrive l’animalista Annarita Melfitani dell’associazione ‘Guerrieri con la coda’ -. Grazie alla Polizia locale e alla Polizia di Stato di Foggia che in questa occasione hanno dimostrato simpatia per i nostri piccoli e di avere a cuore i loro diritti. Ci auguriamo che con questa nostra passeggiata il custode del parcheggio Zuretti di Foggia possa capire che gli animali se gestiti da proprietari coscienziosi non sporcano! Grazie a tutti, ne eravamo tanti!”.