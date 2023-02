Il Gargano alla ribalta per gli sport acquatici, arriva il campionato del mondo di motosurf

Il Gargano alla ribalta per gli sport acquatici. Dopo il successo dello scorso anno torna il campionato del mondo di motosurf organizzato dall’ASD SurfBoom che si svolgerà nello specchio acqueo del porto turistico di Rodi dal 16 al 18 giugno. Anche quest’anno l’evento si avvale del sostegno della Regione Puglia e e della Federazione Italiana Motonautica.

L’idea nasce da due amici, Cristian Stefania e Domenico Fania – rispettivamente presidente e vicepresidente dell’associazione sportiva “Surf Boom” – che condividono la passione per gli sport acquatici, in particolare la motonautica. “Nel 2015 eravamo in mare a praticare wakeboard, sport acquatico nato dalla fusione tra sci nautico e snowboard – ha raccontato con entusiasmo Cristian Stefania -. Ci piaceva talmente tanto che, quando non facevamo wakeboard in mare lo facevamo sul web, cercando di apprendere nuove tecniche da surfisti esperti. Un giorno ci siamo imbattuti in un video di alcuni ragazzi che utilizzavano una tavola da surf motorizzata e abbiamo fatto ricerche fino a prendere contatti con la fabbrica che le produce, che ha sede in Repubblica Ceca. Dopo aver acquistato la prima tavola, abbiamo iniziato ad organizzare dei raduni sul Gargano con chi, come noi, è appassionato di motosurf”.

Una passione cresciuta a tal punto che nel novembre 2021 l’Ex Idroscalo di San Nicola Imbuti, presso il Lago di Varano, ha ospitato il primo Campionato Nazionale di Motosurf e a giugno 2022 si è svolta la 1^ edizione del Campionato Mondiale di Motosurf presso la Marina di Rodi Garganico.

E il Gargano, nello specifico Cagnano Varano e il Lago di Varano, è stato scelto dalla FIM tra ben 45 comuni candidati in tutta Italia come sede del Centro Federale di Motonautica più importante del Sud Italia.