San Valentino, festa dell’amore a Vico del Gargano. Un tripudio di eventi tra cuori, agrumi e cibo afrodisiaco

Dopo due anni di stop causa Covid, torna in grande stile la Festa di San Valentino di Vico del Gargano. Santo patrono del ridente paesino garganico incastonato tra mare e monti, San Valentino viene celebrato in un tripudio di eventi che intrecciano riti religiosi e manifestazioni civili. Come ogni anno, le arance e le mimose diventano gli addobbi prediletti per ornare a festa il paese. Cuori occhieggiano dalle vetrine, immancabile la sosta al noto bar Pizzicato per deliziarsi con i dolci a tema. Secondo la tradizione, i dolci che gli innamorati vichesi sono soliti scambiarsi sono “I sospiri della sposa“, dolcetti con Pan di Spagna, bagna alcolica ricoperti di glassa alla vaniglia o al cacao. Ma tanti altri sono i dolci che per l’occasione omaggiano l’amore: dalle cheescake afrodisiache con la gelé di arancia al miele alle more che acquista il colore rosa a tal punto da essere ribattezzato “Miele dell’Amore”.

Chi visita per la prima volta il paesino non può non perdersi tra i romantici vicoli del paese dove tra mura diroccate, torri merlate e scorci di panorama ci si può imbattere nell’imperdibile Vicolo del Bacio. Superato il vicolo si apre la Piazza di San Valentino con il suo Pozzo delle Promesse dove gli innamorati sono soliti scambiarsi una promessa d’amore. Giovani fidanzati, promessi sposi ma anche famiglie e innamorati dell’amore: il San Valentino è a Vico del Gargano.

