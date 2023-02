Molte coppie nel centro di Foggia per la serata di San Valentino. “Postazioni instagrammabili” esaltano la zona

Tante coppie nel centro foggiano per la serata di San Valentino. Alle 19.20 sono in tanti a dirigersi verso la classica cena o l’aperitivo o anche solo il dolce al lounge bar, che rinsaldi i rapporti d’amore.

Per strada non sono mancati i selfie con tanto di hashtag sotto le postazioni Rinnamoriamoci del centro ideate dai commercianti Alessio Lusuriello presidente dell’associazione Libertà Civile e Antonio D’Agnone.

Soddisfatto il titolare di Pullege. “Sono iniziative come queste a risollevare la città dallo stato comatoso in cui si trova, dopo quasi due anni di commissariamento c’è molta assuefazione. Tra associazioni serve coesione”.

San Valentino rivitalizza ancora il commercio? “Si, nonostante il caro bollette, famiglie e innamorati destinano ancora qualcosa per i regali di San Valentino. Al dono non si rinuncia”. Già in programma i prossimi contest per la Festa della Donna e per la Festa della Mamma.