Pugilato, la “Taralli” di Foggia torna grande a Catania: Valerio Simone si laurea campione nel round robin

La Palestra Pugilistica Taralli di Foggia è nuovamente sugli scudi nel panorama nazionale. Il suo allievo Valerio Simone, già campione junior lo scorso anno nella categoria 57 kg, si è infatti laureato campione nel Training Camp + Round Robin, evento a cui hanno preso parte ben 55 giovani pugili, organizzato dalla Cavallaro Boxing Team e disputatosi al Centro Commerciale Porte di Catania dal 26 al 29 gennaio. Il classe ’07 foggiano, impostosi nella categoria 60 kg, durante tutto il corso della rassegna ha dimostrato di meritare il successo mettendo in luce un altissimo livello di pugilato, in particolare negli ultimi due incontri contro Oliva (rappresentante della Boxe Vesuviana) e contro Argiolas (rappresentante della Boxe Cagliari).

Per il giovanissimo non sono ovviamente mancati i complimenti da parte del presidente della Pugilistica Taralli, Vincenzo Valter Verderosa, che al termine della kermesse ha anche aggiunto: “Grande Simone” ma soprattutto un plauso al “maestro dei maestri” Lorenzo Delli Carri, il più longevo coach di pugilato in Italia, grazie al cui impegno costante, tali risultati sono possibili e ai tecnici Enzo Sorsi e Gianni Zichella, per il duro quotidiano lavoro svolto in palestra, nei confronti di tutti i pugili della storica struttura foggiana. Inoltre ringrazio il maestro Pipoli, che, insieme col maestro Delli Carri, ha accompagnato e supportato Simone a Catania per partecipare al Round Robin”.

Un ottimo avvio quindi, nel 2023, per la Pugilistica Taralli che, dal 1948 (anno di fondazione), sforna campioni e che, dopo un periodo di stasi dovuto al Covid, sta ritornando ai fasti di un tempo.