Coppa del Mondo di sciabola, gran terzo posto per il foggiano Samele nella prova individuale a Varsavia

Terzo podio stagionale in Coppa del Mondo per lo sciabolatore foggiano Luigi Samele che, dopo i secondi posti di Algeri e Tunisi, si piazza al terzo posto a pari merito con l’altro azzurro Michele Gallo a Varsavia.

L’atleta delle Fiamme Gialle, ammesso di diritto al tabellone principale, ha esordito regolando 15-11 il francese Tom Seitz poi ha battuto i due ungheresi Csanad Gemesi per 15-8 e Andras Szatmari per 15-13 e si è garantito l’accesso al podio superando all’ultima stoccata in un assalto molto emozionante il francese Bolade Apithy. In semifinale Samele ha ceduto il passo per 15-12 al georgiano Sandro Bazadze, a sua volta sconfitto in finale col punteggio di 15-13 dall’atleta di casa Krysztof Kaczkowski.

Samele è ora atteso, in data odierna, dalla gara a squadre assieme a Michele Gallo, Pietro Torre e Luca Curatoli.