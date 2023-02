Disegnatore, autista, addetto alla cassa: 36 nuovi annunci di lavoro nei Centri per l’Impiego foggiani

Prosegue la ricerca di candidati da parte degli operatori dei Centri per l’Impiego per le figure professionali richieste dalle aziende della capitanata. Tra il 23 gennaio e il 6 febbraio sul sito Lavoro per te sono state pubblicate 36 offerte di lavoro, tra nuove proposte lavorative o ripubblicazioni di posti ancora vacanti, mantenendo un numero stabile di personale rispetto alle prime settimane di gennaio.

Settore nuovamente in testa è il terziario con una richiesta di 91 lavoratori professionali. Le località turistiche si preparano sin da ora alla stagione estiva cercando camerieri, baristi, cuochi, addetti alle pulizie, receptionist. Inoltre, nell’ambito amministrativo si registrano richieste come impiegati amministrativi, responsabile risorse umane, intermediari assicurativi, orientatori professionali. Forte è anche la ricerca di personale con minore o maggiore professionalità nel settore secondario: addetto alle vendite, meccanico, tecnici installatori di impianti di videosorveglianza, elettricisti, muratori e carpentieri, manovali, magazzinieri, addetto alla cassa e alla vendita, disegnatore AutoCAD, fabbri serramentisti junior e senior, tecnico di laboratorio, disegnatore Autocad, autista trasportatore con patente C e CQC, addetto ai campionamenti ambientali, addetto logistica e magazzino. In coda c’è il settore primario: 2 soli annunci relativi alla lavorazione della materia prima, come addetti al confezionamento e braccianti agricoli.

Per gli iscritti al Collocamento mirato (ex art.1 L.68/99) sono riservate le ricerche di operai di produzione a Pietramontecorvino, elettricista ad Apricena, tecnico di laboratorio a Foggia, fisioterapista addetto alla riabilitazione a Rodi Garganico. È ancora possibile partecipare all’avviso di avviamento a selezione (art.16 L.56/87 – solo requisito di aver assolto all’obbligo scolastico) per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 posto profilo di “Custode/Uscere” (Cat. A) presso il comune di Peschici (Fg): compila il modulo e invia la tua candidatura all’indirizzo PEC del tuo CPI fino alle 12:30 del 10 febbraio. Infine, si ricorda la scadenza del 10 febbraio per aderire ai progetti di Servizio Civile Universale sparsi in tutta Italia: sono 71.550 i posti disponibili in vari ambiti.