Scoppia a Foggia la “sushi mania”, tante nuove aperture di ristoranti. Buona risposta anche dagli adulti

È letteralmente scoppiata la sushi mania a Foggia. La Capitanata non ha mai visto fiorire così tanti ristoranti asiatici nell’ultimo periodo. Siamo lontani dai timidi accenni di dieci anni fa quando il ristorante orientale era per un pubblico di nicchia. I più guardavano con sospetto quei rotolini di riso e pesce crudo dalla dubbia provenienza. Gli “All You Can Eat” erano spesso spartani e dislocati nelle zone periferiche della città. Nel giro di un decennio, la ristorazione orientale ha stravolto il suo volto portando in città ristoranti di livello che nulla hanno da invidiare ai ristoranti delle grandi città. Insomma, nonostante le resistenze iniziali la cucina giapponese si è fatta strada nel cuore del pubblico di Capitanata. Oggi sono sempre di più, infatti, coloro che amano questi sapori e si lasciano conquistare anche dalla formula “All You Can Eat”. Dalla combinazione tra sapori, velocità di servizio, prezzi concorrenziali vengono fuori gli ingredienti del successo della ristorazione asiatica nella nostra città. Ad investire spesso giovani di origini straniere, figli di generazioni in Italia da decenni che hanno scelto di puntare sulla loro tradizione culinaria. Ma anche imprenditori locali che hanno deciso di puntare a soddisfare una domanda quanto mai in crescita. Questa volta si punta anche all’estetica: i ristoranti sono spaziosi, eleganti e occhieggiano con stile anche dalle arterie centrali della città come si apprende da queste storie.

DA CERIGNOLA A FOGGIA, LA “GEISHA DI SAYURI” | Aveva conquistato il pubblico per la qualità delle sue pietanze, per la sua indiscutibile raffinatezza, per quella posizione intermedia tra due territori molto diversi: la Capitanata e la BAT, entrambi popolosi di avventori amanti della cucina orientale. Poi l’intuizione capace di coniugare la sicurezza e lo stile con le “bolle trasparenti” in cui poter tornare a gustare una cena senza la paura del contagio in periodo post covid. Eppure, anche durante la pandemia, Vincenzo Fiorino è riuscito a soddisfare i suoi clienti foggiani che non hanno voluto rinunciare alle sue prelibatezze. Un caso del destino ha voluto che il mezzo che puntualmente consegnava a Foggia il suo asporto, si fermasse ogni volta proprio davanti a quello che oggi è il suo nuovo locale a Corso del Mezzogiorno, Geisha di Sayuri. Stesso stile, stessa qualità ma con un tocco femminile che da alcuni mesi ormai può finalmente ospitare gli amanti della cucina orientale anche a Foggia.

DAL PAKISTAN ALLA CAPITANATA, L’ETNICO DI LUSSO NEL CUORE DI FOGGIA | Un ristorante dotato di più sale, una delle quali destinata all’intrattenimento musicale, arredamento moderno senza dimenticare quel tocco orientale: prima c’erano dei vecchi locali polverosi e dimenticati, oggi su via Vittime Civili, nel cuore della città, sorge il nuovo Honkaku Sushi. “Un gigante” in una posizione comoda per chi ama spostarsi a piedi per raggiungere il centro dopo cena, la cura in ogni dettaglio, l’amore per la nostra città: ecco gli ingredienti del sogno imprenditoriale del giovane Jamil Muhamammad che sceglie Foggia per la positività della gente e per un’accoglienza calorosa da parte di curiosi e avventori, molti dei quali giovani. Insomma, una bella occasione per portare un tocco di glamour etnico su una delle vie storiche della città dove nell’ultimo periodo sono sorte anche altre attività ristorative italiane.

L’ORIENTALE RAFFINATO FORMATO FAMIGLIA, IL SUSHI PIACE (ANCHE AI GRANDI) | Con il suo ambiente elegante, sobrio e spazioso il Sushi G Plus è un valore aggiunto a livello dell’offerta ristorativa nei pressi della Città del Cinema. Sarà per la posizione oppure per il fatto che la cucina orientale è ormai sdoganata e i giovani ne hanno parlato ai grandi: non è più raro trovare tavolate di adulti – anche over 60 – che degustano con appetitosa convinzione la cucina orientale. È quanto ci rivela il giovane Yang Zhengdong, terza generazione di cinesi in Italia che ha scelto Foggia per il suo ristorante che gestisce in maniera impeccabile con i suoi fratelli. Velocità, sobrietà e soprattutto attenzione anche alla qualità con le sue salse handmade che fanno la differenza.

Seguici anche su Instagram – Clicca qui