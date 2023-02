Finisce a reti bianche il posticipo della 25^ giornata di Serie C tra Gelbison e Cerignola. Uno 0-0 avaro di emozioni con le due squadre che hanno badato di più al contenimento. Nel Cerignola esordio in attacco dell’ex Sassuolo Samuele che ha composto il tandem d’attacco con Malcore. Un punto che tuttavia interrompe il digiuno degli ofantini reduci da due sconfitte consecutive ad opera di Catanzaro e Monopoli. Domenica altra gara in trasferta sul campo del Messina.