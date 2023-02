Incidente elicottero, il prefetto di Foggia accoglie l’ambasciatore sloveno. Cippo commemorativo per le vittime

Stamattina il prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, ha ricevuto, presso il Palazzo di Governo, l’ambasciatore della Repubblica di Slovenia in Italia, Matjaz

Longar, accompagnato dal Console Gregor Frank.

L’incontro si è svolto in un clima di grande cordialità, alla presenza del Commissario Straordinario del Comune di Foggia, Sebastiano Giangrande, del sindaco del Comune di San Severo, Francesco Miglio, del sindaco del Comune di Apricena, Antonio Potenza, del questore di Foggia, Ferdinando Rossi, del comandante provinciale dei carabinieri, Michele Miulli, del comandante provinciale della Guardia di Finanza, Leonardo Ricci e del comandante provinciale dei vigili fuoco, Domenico De Pinto.

L’ambasciatore ha espresso i più sentiti ringraziamenti alle forze di polizia e ai soccorritori intervenuti in occasione del tragico incidente aereo del 5 novembre 2022, sul volo di linea per le Isole Tremiti, in cui hanno perso la vita oltre al medico di San Severo, Maurizio De Girolamo, al pilota Luigi Ippolito e al suo copilota Andrea Nardelli, entrambi di Foggia, alle cui famiglie l’ambasciatore ha rinnovato il sentimento di profonda vicinanza, i quattro componenti della famiglia Rigler, Bostjan, Mateja e i piccoli Jon e Liza.

Nel corso dell’incontro, il prefetto di Foggia, nel rinnovare il profondo sentimento di cordoglio per le vittime dell’incidente, ha manifestato la particolare vicinanza al popolo sloveno testimoniata dalla sentita partecipazione delle comunità coinvolte in occasione del tragico evento.

Al termine dell’incontro, che ha costituto un’occasione per rinsaldare i rapporti tra la Repubblica di Slovenia e la Provincia di Foggia, l’ambasciatore ha evidenziato la grande collaborazione ed intesa tra le Autorità dei due Paesi, ripromettendosi di ritornare ove possibile anche in vista dell’inaugurazione, preannunciata dal sindaco del Comune di Apricena, di un cippo commemorativo in ricordo delle vittime, sul luogo dell’incidente.