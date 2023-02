Pd, si attiva il gruppo pro Elly Schlein a Foggia. “Vogliamo coinvolgere chi crede nella funzione politica e sociale dei partiti”

“Apriamo la campagna congressuale in vista delle primarie indette il 26 febbraio per l’elezione del segretario nazionale del Partito Democratico e lo facciamo promuovendo l’incontro con i sostenitori e i simpatizzanti della mozione congressuale ‘Parte da Noi’ promossa dall’onorevole Elly Schlein, candidata alla Segreteria nazionale del Pd”. Lo riporta il Comitato provinciale “Parte da Noi” di Foggia composto da Paolo Soccio, Peppino D’Urso, Marco Esposito, Gianluca Ruotolo, Cecilia Simone e Arcangela Tardio. “L’appuntamento – scrivono in una nota – è fissato venerdì 3 febbraio, presso la sede della Federazione provinciale del PD, a Foggia in via Taranto 89 – 2° piano, a partire dalle 18,30. Sarà l’occasione per confrontarci e per organizzare le attività della mozione sul territorio di Capitanata. Il nostro intento è coinvolgere, oltre all’elettorato del Partito Democratico e di Art.1, tutte e tutti coloro i quali credono nella funzione politica e sociale dei partiti, così come stabilito dall’art. 49 della Costituzione, e vogliono partecipare alla valorizzazione del ruolo del Pd e, più in generale, della ‘sinistra’ nella nostra comunità”.

Poi concludono: “Noi siamo convinti, infatti, che questa che stiamo vivendo non è una fase congressuale ordinaria, piuttosto è parte del processo fondativo di un partito ‘nuovo’ che sappia stare al passo con i tempi, con un Paese mutato e con le sfide della modernità. Elly Schlein è la persona che meglio incarna la nuova visione del Partito e del Paese. Tutela dell’ambiente, affermazione dei diritti sociali e civili, buona occupazione e sviluppo sostenibile, giustizia fiscale e sociale, lotta alla mafia e ferma opposizione all’autonomia differenziata delle regioni sono i cardini della nostra proposta politica”.