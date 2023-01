“Il sindaco di Manfredonia ha scoperto l’acqua calda”. Magra figura di Rotice nello speciale di Report sui ghetti

“Il sindaco di Manfredonia ha scoperto l’acqua calda”. Magra figura di Gianni Rotice nello speciale di Report sui ghetti. In buona sostanza, il primo cittadino “investito di tanta responsabilità” per superare il problema della baraccopoli, fa sapere che non saprebbe come utilizzare la grossa mole di fondi europei dati in gestione ai Comuni in quanto entità territoriali più vicine. A quel punto il giornalista gli consiglia di recarsi al ghetto e parlare con i migranti per capire anche da loro come sfruttare i finanziamenti. “Buona idea – ha risposto Rotice -, non ci sono mai stato. Questo che mi sta dicendo è interessante. Andrei proprio in mezzo a loro. Con una cosa minima risolvi un problema grande, ma questa cosa non me l’ha mai sottoposta nessuno”. “Il sindaco di Manfredonia Rotice ha appena scoperto l’acqua calda”, il commento ironico dell’inviato.

Nello speciale di Report si parla, in particolare, dei soldi del Pnrr per il superamento dei ghetti che i Comuni non riescono a gestire. “In Puglia – ricorda la trasmissione Rai – arriveranno 114 milioni di euro, di cui oltre 53 destinati a Manfredonia (Foggia), per far uscire dal ghetto di Borgo Mezzanone ben 4mila braccianti agricoli stranieri. Destinatario del finanziamento è il Comune, sono proprio i Comuni infatti che dovranno gestire questo denaro. Ma spesso sembrano non avere i mezzi e le informazioni necessarie”.