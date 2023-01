Il Cerignola crolla in casa, al Monterosi si impone il Monopoli 1-3. Pazienza: “Sconfitta meritata”

Una doppietta di Starita e un gol di Manzari stendono il Cerignola e permettono al Monopoli di guadagnare tre punti preziosi in ottica playoff. Per il Cerignola seconda sconfitta consecutiva. Nel primo tempo fa tutto Starita: segna due reti (una su rigore) e colpisce un palo, consentendo alla squadra di Pippo Pancaro di andare al riposo con il doppio vantaggio. Nella ripresa il Cerignola accorcia le distanze con D’Ausilio prima che Malcore sbagli il rigore del possibile 2-2. Di Manzari, nel finale, il gol del definitivo 3-1 per il Monopoli. Negli spogliatoi fa festa Pippo Pancaro. “La più bella partita disputata dalla mia squadra, soprattutto il primo tempo quando potevamo fare anche altri gol. Nel secondo tempo il Cerignola cambiando modulo ci ha messo in difficoltà fino al rigore sbagliato da Malcore che poteva fare 2-2. Poi siamo tornati in partita e abbiamo segnato anche il terzo gol”.

In casa Cerignola c’è amarezza e delusione per il risultato ma il tecnico gialloblu è convinto che i suoi giocatori si riprenderanno presto. “Sconfitta meritata – ammette Pazienza – sui gol del Monopoli siamo stati poco determinati. Peccato, ma abbiamo forza e capacità per riprenderci prima possibile. Complimenti al Monopoli”.