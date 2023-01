Il desiderio ha fatto la differenza. L’Allianz Pazienza supera Chieti e ritorna alla vittoria

Vittoria. Non c’erano altri conti da fare o parole da utilizzare, bisognava solo ed unicamente puntare al referto rosa e, nella diciannovesima giornata nel fortino di casa targato “Falcone e Borsellino” contro la Mokambo è arrivato. L’Allianz Pazienza Cestistica città di San Severo supera Chieti per 67-61. Il successo dei Neri è stato chiave per proseguire il campionato in vista della fase ad orologio oltre ad essere un’ondata di positività che scaccia via tutti i malumori e crea la consapevolezza che, nei momenti difficili, la squadra ha mantenuto la sua solidità. A caccia di risposte, gli uomini di coach Damiano Pilot mostrano determinazione e vivacità consapevoli che l’unione, specialmente quando le negatività sembrano predominare, è fondamentale. Coach Rajola ed i suoi ragazzi si presentano al cospetto degli avversari con il coraggio di chi non ha nulla da perdere e, per quasi la totalità dei quaranta minuti, giocano una gara paziente e diligente grazie alla performance sontuosa di Roderick; tuttavia la tenacia e lucidità dell’Allianz Pazienza, specialmente in quei frangenti di ultimo quarto, ha reso possibile la conquista di due punti d’oro.

Per ora buona (o buonissima, scegliete voi) la sesta! “Stasera è doveroso complimentarsi con i ragazzi per l’enorme sforzo profuso – commenta il dirigente Michele Gravina –. Non era facile rialzare la testa dopo un momento abbastanza prolungato e delicato, ma la squadra si è compattata ulteriormente ed oggi tale coesione, unita alla voglia di soffrire per vincere, si è palesata nettamente. In questo momento cerchiamo la continuità dei risultati per buttarci alle spalle, speriamo definitivamente, la striscia negativa che ci ha accompagnato e ripartire per dare una scossa al nostro campionato. Ripartiamo con due fattori fondamentali: l’entusiasmo e la coesione”.

PRIMO TEMPO: 10’ A TINTE GIALLONERE POI PUNTO A PUNTO – Si schierano le due compagini con i seguenti uomini: Bogliardi, Raivio, Fabi, Tortù, Daniel contro Bartoli, Roderick, Serpilli, Vrankic e Thioune. In una partita così sentita, è l’Allianz Pazienza ad iniziare col piede giusto grazie ai punti di Daniel, Raivio e la prima tripla di serata che porta la firma di Matteo Bogliardi. I teatini si muovono lentamente, affidano le giocate ai singoli e, quando c’è da colpire, preferiscono farlo sotto le plance sfruttando anche i centimetri di Thioune che si presenta bravo soprattutto a subire falli importanti (vedasi i due di Ed Daniel). Se nelle primissime battute si producono otto punti a testa, nei restanti minuti si cede il passo ad errori su errori da entrambe le compagini tranne che per gli ultimi secondi nei quali Raivio conquista la scena e segna il parziale: 13-8. 13-13 dopo 4’ giocati nel secondo periodo; significa che la Mokambo ha prodotto 5 punti (tutti con Reale) e la Cestistica 0. Dopo le defezioni, i Neri riprendono a giocare e, quando sul tabellone è il 17-13, coach Rajola su tutte le furie chiama il minuto di sospensione. Immediatamente dopo arrivano i due punti dell’ex Michele Serpilli, Reale e Roderick e questa volta è Pilot a fermare i giochi. Alla ripresa Daniel si inventa una tripla da lontanissimo ma è il connazionale Roderick a firmare il sorpasso del 22-26 complice il fallo tecnico chiamato a Nik Raivio. San Severo, però, non si scompone e risponde con grinta prima con i liberi di Fabi e poi con la ‘bomba’ di Lupusor ribaltando ancora il punteggio per 27-26. Sembrano gli ultimi instanti di match quando i cambiamenti sono repentini ed invece è solo la fine del secondo quarto: 32-33.

SECONDO TEMPO: CON LE UNGHIE E CON I DENTI LA VINCE L’ALLIANZ PAZIENZA – Non un rientro spumeggiante per i due team che si affrontano forse leggermente timorose per l’alta posta in palio. Questa volta a smuovere le acque ci pensa la Caffè Mokambo, brava ad incanalare una serie di canestri, al netto dei tanti errori dell’Allianz Pazienza. Quando i Neri costruiscono ma non trovano punti, sono i biancorossi a farsi avanti ma, proprio come successo nel primo quarto, San Severo riesce a trovare la lucidità giusta specialmente col tiro da tre avendo l’energia giusta dalla fase difensiva. Una difesa che, a onor del vero, non attacca Ancellotti, liberissimo di tirare da tre per la seconda volta in giornata e Mastellari; così il parziale è nuovamente compromesso: 47-50. Fabi inaugura la più importante frazione, Serpilli sbaglia due volte consecutive, si prende un tecnico e a favore dell’Allianz Pazienza pareggia i conti 53-53. Di certo, per spostare l’inerzia definitivamente serve ben altro constatato come Chieti sia, meritatamente, sempre in partita. La tripla di Fabi (ancora lui!) ristabilisce le gerarchie 58-57 ed è il momento di affondare la rivale, come percepisce anche il “Falcone e Borsellino” con il sesto che alza i decibel provando a mandare in confusione gli uomini di Rajola. Nonostante uno dei palazzetti più calorosi d’Italia, Chieti non si scompone e mette la freccia ma deve fare i conti con Raivio che, ancora una volta, inverte il punteggio per un finale incandescente. Finale che, questa volta, premia l’Allianz Pazienza Cestistica città di San Severo. Contro Chieti è: 67-61.



NEXT GAME – L’impegno domenicale previsto per domenica 5 febbraio è ancora tra le mura del Palazzetto sanseverese. Si gioca contro una delle squadre più forti del Girone rosso: Giorgio Tesi Group Pistoia. Alle ore 18 il salto a due.

TABELLINO –

Allianz Pazienza San Severo – Caffè Mokambo Chieti 67-61 (13-8, 19-25, 15-17, 20-11)

Allianz Pazienza San Severo: Nik Raivio 18 (4/11, 2/3), Edward lee Daniel 13 (4/4, 1/1), Agustin Fabi 12 (1/3, 1/4), Lorenzo Tortu 9 (1/5, 1/4), Ion Lupusor 8 (1/2, 2/4), Matteo Bogliardi 3 (0/2, 1/5), Goce Petrusevski 3 (1/1, 0/3), Keller cedric Ly-lee 1 (0/2, 0/0), Antonino Sabatino 0 (0/1, 0/3), Michele Mecci 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 21 – Rimbalzi: 32 3 + 29 (Nik Raivio, Edward lee Daniel 8) – Assist: 11 (Nik Raivio 4)

Caffè Mokambo Chieti: Terrence Roderick 18 (6/11, 0/4), Saverio Bartoli 11 (5/7, 0/2), Andrea Ancellotti 10 (2/5, 2/3), Thomas Reale 7 (2/2, 1/1), Josip Vrankic 6 (2/5, 0/0), Martino Mastellari 4 (2/4, 0/2), Elhadji Thioune 3 (1/4, 0/0), Michele Serpilli 2 (1/2, 0/1), Gabriele Spizzichini 0 (0/4, 0/1), Miroslav Gjorgjevikj 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 14 – Rimbalzi: 40 7 + 33 (Terrence Roderick 7) – Assist: 13 (Terrence Roderick 6)

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo