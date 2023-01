Giuseppe Nobiletti è il nuovo presidente della Provincia di Foggia. Battuti i rivali Gatta e Di Mauro

Sono le tre città della pentapoli, San Severo, Lucera e Cerignola a decretare, sul filo, la vittoria di Giuseppe Nobiletti candidato del centrosinistra emilianista, più i 5 Stelle, alla presidenza della Provincia di Foggia. Battuto l’uscente Nicola Gatta che ha dominato la partita in tutte le altre fasce di Comuni. Appassionante il testa a testa tra i due candidati.

Terzo, molto staccato, con mera rappresentanza, il leghista Primiano Di Mauro, sindaco di Lesina.

Giuseppe Nobiletti sostenuto da Pd, civiche di Emiliano, Art1 e M5S, è stato eletto nuovo presidente nel seggio unico allestito nella Sala Gabriele Consiglio di Palazzo Dogana. Contro di lui Primiano Di Mauro, sindaco di Lesina (Lega), e Nicola Gatta (FI e FdI), sindaco di Candela. L’elettorato, costituito dagli amministratori di 59 comuni (724 consiglieri e 58 sindaci), ha premiato Nobiletti con 3122 voti di scarto sul presidente uscente Gatta: 44719 a 41597, dati che tengono conto del valore delle schede in base ai territori.

“Sono molto soddisfatto del risultato – ha affermato il candidato unitario alla segreteria regionale del Pd Domenico De Santis – che dimostra ancora una volta come la coalizione guidata da Emiliano e formata da Pd, civiche, M5S, sia vincente quando viene replicata anche sui territori. Un ringraziamento per il lavoro svolto alla segretaria provinciale del Pd Lia Azzarone, una presenza infaticabile e autorevole. Buon lavoro a Giuseppe Nobiletti, nella certezza che saprà rappresentare al meglio la comunità del territorio di area vasta cogliendo le sfide che si pongono all’orizzonte, forte del sostegno che il governo regionale saprà offrire”.

Emiliano: “Grande opportunità per tutta la Capitanata”

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano esprime la sua gioia per l’esito di queste elezioni: “Ancora una volta la coalizione che governa la Regione Puglia ha colto una straordinaria vittoria strappando al centrodestra la Presidenza della Provincia di Foggia che era l’unica provincia governata dai nostri avversari. L’alleanza tra Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e liste civiche collegate alla nostra amministrazione regionale è risultata ancora una volta determinante e adesso è alla guida di tutte le province pugliesi. Una grande responsabilità e una grande opportunità per tutta la Capitanata. Abbiamo saputo fare squadra e costruito le basi per lavorare bene in tutta la provincia di Foggia, dal capoluogo al Comune più piccolo. A Giuseppe Nobiletti le mie più sentite congratulazioni”.

M5S: “Soddisfatti”

“Abbiamo mantenuto fede all’impegno preso nel gennaio 2022 e siamo stati determinanti per l’elezione del neo presidente, grazie al supporto dei nostri eletti e della rete di amministratori vicina al Movimento e al presidente Conte“, lo riporta una nota dei pentastellati foggiani inviata dall’europarlamentare Mario Furore.

“Siamo soddisfatti: ora questo risultato apre una fase di rinnovamento nella gestione e nel governo della provincia e dell’intero territorio di Capitanata. Siamo pronti e disponibili, così come sottolineato in questi mesi, a dare il nostro contributo in termini di competenza, esperienza ed idee nuove, a lavorare al fianco del presidente Nobiletti che con noi ha preso un impegno importante; come M5S daremo il nostro contributo sui temi che ci stanno a cuore e che riteniamo prioritari per il territorio e i cittadini. L’occasione offerta dalle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la spinta storica verso la transizione ecologica, le grandi opportunità di sviluppo economico e sostenibile della Capitanata, l’amministrazione trasparente e la legalità, sono solo alcuni dei temi sui quali intendiamo lavorare e che ci vedranno impegnati senza risparmiarci, al fianco del neo presidente e di tutti i consiglieri provinciali di maggioranza già eletti, nell’esclusivo interesse dei cittadini”.