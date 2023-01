Sfida finale per la Provincia di Foggia: Nobiletti favorito. Ma l’uscente Gatta ci crede: “Fiducioso”

Domani sindaci e amministratori dei comuni del Foggiano, ad eccezione di Foggia e Ascoli Satriano (commissariati) eleggeranno il nuovo presidente della Provincia. In lizza ci sono l’uscente e sindaco di Candela, Nicola Gatta, il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti e il primo cittadino di Lesina, Primiano Di Mauro. I bene informati parlano di un risultato scontato a favore di Nobiletti che è sostenuto da tutto il centrosinistra compatto e dal Movimento 5 Stelle, e che la spaccatura nel centrodestra avrebbe escluso ogni possibilità di riconferma per l’attuale presidente che invece ci crede ancora.

“Sono molto fiducioso perché la mia candidatura è per dare continuità a questa nostra bella provincia. Sono stati quattro anni di grande lavoro, di programmazione, di investimenti. Nonostante gli anni della pandemia che hanno sicuramente rallentato l’attività amministrativa siamo riusciti a portare a termine tanti progetti ad iniziare dalla manutenzione della rete viaria. Io ci credo per una riconferma a Palazzo Dogana”. Ma la spaccatura nel centrodestra? “La candidatura di Di Mauro è una candidatura di disturbo, lo sanno tutti, voluta e promossa dal centrosinistra. Sono certo che le 128 firme che Di Mauro ha acquisito per la candidatura sono firme prestate dal centrosinistra”.